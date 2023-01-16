РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Михалков поблагодарил ЕС за персональные санкции

Михалков поблагодарил ЕС за персональные санкции

Российский режиссер Никита Михалков написал открытое письмо после включения в санкционный список ЕС. Полный текст сообщения публикует Кинорепортер.

"Могу предположить, что ваше отношение ко мне сложилось именно после просмотра моих передач и именно потому, что они своей правдивостью и независимостью помогают людям узнать правду", — написал он.

Михалков отметил, что уже 11 лет ведет программу "Бесогон" на телеканале "Россия-24" и "ни разу не поменял свою точку зрения ни по одному из ключевых вопросов, которые ставил".

Далее Никита Сергеевич выразил благодарность за признание его деятельности

"Иначе как признанием ее я не могу объяснить ваш страх перед той правдой, которая рано или поздно выльется в международный трибунал от тех стран и народов, которые сегодня ждут нашей победы, но не имеют ни сил, ни возможностей высказать это открыто. Но вы забываете, что, кроме Северо-Запада, есть еще и Юго-Восток, а еще Африка и Латинская Америка", - обратил внимание он.

1450 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version