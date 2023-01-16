Михалков поблагодарил ЕС за персональные санкции

16 янв. 12:32

Российский режиссер Никита Михалков написал открытое письмо после включения в санкционный список ЕС. Полный текст сообщения публикует Кинорепортер.

"Могу предположить, что ваше отношение ко мне сложилось именно после просмотра моих передач и именно потому, что они своей правдивостью и независимостью помогают людям узнать правду", — написал он.

Михалков отметил, что уже 11 лет ведет программу "Бесогон" на телеканале "Россия-24" и "ни разу не поменял свою точку зрения ни по одному из ключевых вопросов, которые ставил".

Далее Никита Сергеевич выразил благодарность за признание его деятельности

"Иначе как признанием ее я не могу объяснить ваш страх перед той правдой, которая рано или поздно выльется в международный трибунал от тех стран и народов, которые сегодня ждут нашей победы, но не имеют ни сил, ни возможностей высказать это открыто. Но вы забываете, что, кроме Северо-Запада, есть еще и Юго-Восток, а еще Африка и Латинская Америка", - обратил внимание он.