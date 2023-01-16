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В 2022 году Россия заработала на нефти и газе на 28% больше

В 2022 году Россия заработала на нефти и газе на 28% больше

Вице-премьер Александр Новак заявил о том, что доходы бюджета России от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году более чем на четверть. 

"Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли по прошлому году на 28%, или на 2,5 триллиона рублей", - сказал он на совещании у главы правительства Михаила Мишустина

Также Новак отметил, что добыча нефти по сравнению с 2021 годом увеличилась на десять миллионов тонн, или на два процента, экспорт – на семь процентов.

Вице-премьер акцентировал внимание на том, что таких результатов удалось добиться, несмотря на действия недружественных стран Запада и санкции.

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