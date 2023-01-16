Раннее бронирование отдыха на курортах Кубани завершится досрочно

16 янв. 12:09

Акцию раннего бронирования туров на курорты Краснодарского края завершится в январе-феврале, ранее туроператоры планировали завершить акцию в марте, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«И в Абхазии, и в Краснодарском крае прошлый сезон был весьма хорошим, поэтому никто пока не видит необходимости стимулировать спрос снижением цены. Но в акциях раннего бронирования некоторых туроператоров дополнительные скидки дают сами компании», - говорится в сообщении.

С окончанием акции туристы не смогут рассчитывать на скидки отелей или туроператоров, также более жесткими станут условия оплаты предстоящего отдыха.