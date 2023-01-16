Синоптики обещают теплый февраль в Москве

16 янв. 11:46

В феврале в Центральной России не ожидается аномальных морозов, в целом погода будет чуть теплее нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.

Экстремально холодная погода, наблюдавшаяся в начале январе, не повторится до конца зимы. "По долгосрочным прогнозам, нас ждет только повышенный температурный режим. На несколько градусов теплее, чем должно быть по многолетним значениям", - рассказал синоптик.

Тишковец добавил, что в конце зимы и в марте в Центральной России не исключены "волны холода", но аномальных морозов не будет.

"По всей видимости, пик морозов этой зимой уже пройден. На мой взгляд, аномальных морозов больше не будет", - констатировал он.