Менее 4,3 тыс случаев коронавируса выявили в России

16 янв. 11:32

В России за минувшие сутки выявили 4 289 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 128, в Санкт-Петербурге - 608, в Подмосковье - 139. В Краснодарском крае - 21, в Ставропольском крае - 7, в Крыму - 29, в Дагестане - 8, в Кабардино-Балкарии - 10, в Адыгее - 2, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 2, в Северной Осетии - 1, в Ингушетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 21 860 902.

Госпитализированы за сутки 363 человека. Выздоровели за сутки 3 466 человек, с начала пандемии - 21 278 106.

Умерло за сутки 40 человек, за все время - 394 438.