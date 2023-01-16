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Нефтедобыча в России в 2022 году достигла 535 млн тонн

Нефтедобыча в России в 2022 году достигла 535 млн тонн

По итогам 2022 года нефтедобыча в России выросла на 2% и достигла 535 млн тонн. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Что касается нефтяной отрасли, здесь также мы отмечаем позитивный результат по прошлому году, несмотря на действия недружественных стран и санкционные ограничения", - цитирует зампреда правительства ТАСС.

Он напомнил, что в 2021 году добыча нефти составляла 525 млн тонн нефти. "Экспорт также вырос на 7%", - добавил Новак.

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