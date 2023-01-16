Врач: Крещенские купания избавят от депрессии

16 янв. 11:14

Купание в ледяной воде обладает антидепрессивным эффектом, сообщила профессор кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Серафима Тазина, пишет агентство городских новостей "Москва".

Исследования показали пользу плавания в ледяной воде для здоровья, первым делом отметила терапевт. "Плавание в холодной воде оказывает положительное влияние на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний: уменьшаются уровень триглицеридов, резистентность к инсулину, артериальное давление. Плавание в ледяной воде оказывает положительное влияние на психическую сторону человека, улучшает самочувствие и может даже оказывать антидепрессивное действие", - рассказала Тазина.

Также, добавила она, есть свидетельства того, что плавание в холодной воде закаляет организм, человек становится более устойчив к инфекционным заболеваниям, болеет реже и легче.

При этом к ледяным купаниям нужно готовиться заранее. Нельзя как перед, так и после процедуры пить спиртное, указала врач. "Сразу после купания надо хорошо растереть себя полотенцем, переодеться в сухое белье и выпить горячий чай. Одежда и обувь должны быть комфортными, удобными и теплыми", - напомнила терапевт.