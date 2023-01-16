Премьер-министр России провел регулярное совещание с вице-премьерами

16 янв. 10:55

Премьер-министр России Михаил Мишустин в третью годовщину назначения главой правительства провел регулярное совещание со своими заместителями, с которого начинается почти каждая рабочая неделя в кабмине.

В числе тем встречи - ситуация в топливно-энергетическом комплексе.

Предыдущее правительство России 15 января 2020 года в полном составе подало в отставку в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. В тот же день глава государства внес кандидатуру Мишустина на должность нового премьер-министра, 16 января ее согласовали депутаты Госдумы. 21 января указами президента была утверждена структура правительства и его новый состав.

Новому кабмину, как оказалось, предстояло работать в экстраординарной ситуации - сначала в связи с пандемией ковида (которая еще не закончилась), затем в условиях беспрецедентных западных санкций, введенных в ответ на специальную военную операцию, отмечает ТАСС.