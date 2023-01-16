Доходность экспорта удобрений из России выросла на 70%

16 янв. 10:32

В 2022 году доходы России от экспорта удобрений выросли на 70% из-за роста цен, при этом объемы продаж снизились, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

За январь-октябрь прошлого года доходы РФ от экспорта удобрений выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, и составили $16,7 млрд.

Объем экспорта удобрений в 2022 году снизился на 10%. При этом растет экспорт российских удобрений в Индию, Турцию и Вьетнам.