Холода отправили на удаленку 20 школ в Темиртау

16 янв. 10:28

Власти города Темиртау в Карагандинской области Казахстана перевели часть школ на дистанционное обучение из-за того, что в классах слишком холодно - местная теплоэлектростанция (ТЭЦ) не соблюдает график подачи тепла. Об этом в понедельник сообщили в отделе образования города Темиртау.

"В связи с несоответствием санитарно-эпидемиологическим требованиям температурного режима вследствие несоблюдения температурного графика подачи тепла ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" (недогрев -18 градусов) 16 января занятия первой смены переводятся на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении отдела образования в Telegram-канале.

Отмечено, что на дистанционный формат обучения перевели более 20 школ.