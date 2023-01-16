Азербайджан удвоил рекорд электроэкспорта

16 янв. 10:00

В 2022 году Азербайджан установил новый рекорд по экспорту электроэнергии, следует из сообщения Минэнерго республики.

"На долю экспорта пришлись более трех млрд кВт/ч электроэнергии, а импортировано было - 137,1 млн кВт/ч электроэнергии", - написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в Twitter.

По итогам года Азербайджан экспортировал свыше 3 млрд кВт/ч электроэнергии, что почти вдвое больше рекордного экспорта в 2021 году, когда экспортировано было 1 млрд 673,4 млн кВт/ч, на 45,4% больше показателя 2020 года.

Импорт электроэнергии сократился - в 2021 году он составил 151,6 млн кВт/ч, в 2022 году - 137,1 млн кВт/ч.

Министр отметил, что производство электроэнергии в Азербайджане в 2022 году выросло на 4%, было произведено свыше 28,988 млрд кВт/ч электроэнергии.

Экспорт электроэнергии из Азербайджана в среднесрочный период планируется увеличить до 5 млрд кВт/ч.