Глава Ташкента потерял свой пост из-за плохой подготовки города к зиме

16 янв. 9:48

Хоким (глава) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев лишился своей должности из-за плохой подготовки города к зиме. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

"Президент Шавкат Мирзиеев в ходе расширенного совещания, посвященного обеспечению населения энергоресурсами, уволил с занимаемой должности хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева за недостатки в подготовке городского хозяйства к работе в зимних условиях", - поведал Асадов.

Исполняющим обязанности мэра Ташкента назначен Бахтиер Рахмонов, занимавший до этого пост первого заместителем главы Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций.

Своих должностей также лишились главы Юнусабадского, Мирзо Улугбекского и Учтепинского районов Ташкента, а также председатель компании "Тепловые электрические станции". Их деятельность изучит Служба госбезопасности и Генпрокуратура, передает ТАСС.