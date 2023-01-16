В январе работу искать решили 1,5 млн россиян

16 янв. 9:28

Начать 2023 год с поиска работы решили полтора миллиона россиян, следует из исследование HeadHunter, пишет РИА Новости.

"Служба исследований... проанализировала резюме, открытые или обновленные в первые две недели января: оказалось, что начать 2023 год с поиска новой работы решили полтора миллиона россиян", - отмечают аналитики.

В январе работу ищут чаще женщины, чем мужчины - 51% против 49%. Отмечается, что половина (49%) соискателей, указали в резюме, что активно ищут работу, 31% - готовы рассматривать предложения. Уже получили предложение 2%, уже вышли на новое место - 1%.

В январе наиболее активными оказались соискатели из Москвы - 28% резюме, Санкт-Петербурга - 11%, Московской области - 6%, Краснодарского края - 4%, Свердловской области - 3%.

Чаще всего в январе россияне ищут работу менеджерами по продажам (9%), администраторами (6%), продавцами, водителями, бухгалтерами и руководителями проектов (по 4%).