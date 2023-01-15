Совместный налоговый орган России и Беларуси может быть создан в этом году

15 янв. 23:24

В Минске уверены в необходимости создания детального алгоритма работы совместного налогового комитета России и Беларуси, заявил в эфире телеканала "Беларусь-1" глава Минфина республики Юрий Селиверстов.

"Это то, что стало предметом дискуссии у главы государства (Александра Лукашенко), - создание в этом году совместного наднационального коллегиального налогового комитета. Детальный алгоритм этой работы еще надо зафиксировать и прописать", - пояснил министр.

По его словам, орган необходимо создать в текущем году.

Селиверстов добавил, что изначально проект должен был быть реализован в 2022 году, но работа затянулась.