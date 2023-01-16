Обзор СМИ Кавказа 2 - 15 января

2022 год Кабардино-Балкария завершила ростом по основным макроэкономическим показателям. Общий объем доходов консолидированного бюджета составил 70,8 млрд рублей, что выше уровня 2021 года на 23,8%. При этом собственные доходы составили 16,2 млрд рублей - на 18,2% больше, чем в 2021 году. В рамках национальных проектов в республике реализовывались 46 региональных проектов на общую сумму 14,7 млрд рублей. Это более 100 крупных объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, благоустройства, расселения. Об этом, как передает газета "Кабардино-Балкарская правда", написал в своем телеграмм-канале глава республики Казбек Коков. Он отметил, что благодаря росту собственных доходов республиканского бюджета, появилась возможность приступить к повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, поддержать медработников, работающих в госпиталях, максимально обеспечить различные социальные выплаты.

В 2023 году на продолжение работ по строительству социальных объектов заложено около 10 млрд рублей. Планируется завершить строительство 33 объекта. Начнется возведение восьми новых школ на 5 тыс. мест, строительство и капитальный ремонт 10 объектов культуры, 30 региональных дорожных объектов, обустройство 43 общественных пространств, 147 дворовых территорий. Продолжится строительство онкологического диспансера и Дворца творческой молодежи.

По словам главы КБР, одним из приоритетов будет развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса. Подготовлен проект региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2024 годы. Готовится проект модернизации действующих и строительства новых очистных сооружений в Нальчике. В 2023 году будет завершена замена канализационного коллектора от Поляны Азау до поселка Эльбрус и строительство очистных сооружений в самом поселке. Начнется строительство канализационного коллектора и новых очистных сооружений в Тырныаузе по государственной программе "Социально-экономическое развитие СКФО". Продолжится капитальный ремонт многоквартирных домов. До 2025 года будет капитально отремонтировано 197 домов, 72 из них —в этом году.

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В минувшем году завершилась Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2020-2022 годы. По информации в Минстроя РЮО, план выполнен в полном объеме. Инвестпрограммы, финансируемые РФ, считаются движущей силой развития республики. Он направлены большей частью на строительство социальной инфраструктуры. Газета "Южная Осетия" информирует об основных отремонтированных и построенных в республике объектах.

Дорожники благоустроили девять городских улиц и Привокзальную площадь. Благоустройство включает в себя целый комплекс работ, предполагающий укладку асфальтового покрытия, обустройство тротуаров, установку ливневых канализаций, обработку газонов, обновление опор уличного освещения и т.д. Коммунальные службы на каждой улице произвели замену устаревших сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Трубы в большинстве прослужившие более 50 лет, износились, из-за этого часто возникали прорывы, аварийные ситуации.

Завершился первый этап реконструкции автодороги Ерцо-Синагур в Дзауском районе. Протяженность горной трассы составляет 20 км. Она связывает автомагистраль Гуфта-Квайса с Синагурской зоной, где расположены села Джалабет, Карзман, Синагур, Теделет и другие. Многие годы дорога находилась в плохом состоянии.

В Цхинвале возводится жилой комплекс на 225 квартир. Готово к заселению два пятиподъездных корпуса, это 150 квартир улучшенной планировки. Благоустроена придомовая территория. В этом году подготовят к эксплуатации третий жилой корпус. В городской администрации в списках на улучшение жилищных условий состоят сотни цхинвальских семей.

В Южной Осетии впервые за много лет появится всесезонный специализированный детский стационарный лагерь на 150 мест. База отдыха строится в Дзауском районе в живописном ущелье на площадке бывшей турбазы союзного значения "Мзиугом".

В Цхинвале начата реконструкция мостового перехода через реку Большая Лиахва. Работы полностью предстоит закончить к концу этого года. Завершен первый этап внедрения автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии в РЮО. Данные счетчиков будут автоматически передаваться на серверы ГУП "Энергоресурс-Южная Осетия". Благодаря этому должна повыситься платежная дисциплина населения.

В предыдущие годы построены многоквартирные дома в Цхинвале и районах республики, дополнительный водовод Ванат-Цхинвал, новое здание Цхинвальской средней школы №3, проведена реконструкция автодороги Гуфта-Квайса, через Рукский тоннель проложена резервная линия электропередач. Уже скоро будет дан старт реализации новой трехлетней Инвестпрограммы на 2023-2025 годы.

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Председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава в интервью радио "Спутник-Абхазия" заявил, что не разделяет мнения о том, что популяция рыбы в Черноморском бассейне сокращается. В подтверждение он привел цифры по промыслу рыбы за несколько последних лет, согласно которым квоты разнятся из года в год. С начала осенне-зимней путины 2022-2023 годов у берегов Абхазии выловлено 1485 тонн рыбы. По сравнению с допустимым уловом, который составляет 35 тыс. тонн, эти показатели небольшие. "В прошлом году была определена квота в 29 тыс. тонн, а в этом году – 35 тыс. тонн. Это решение основано на исследованиях экспертов в этой области, на основе которого мы определили допустимый улов. Если сравнивать показатели за разные годы, нельзя сказать, что популяция рыб сокращается", – пояснил председатель Госкомитета. Он также опроверг утверждение о том, что в целом количество рыбы, вылавливаемой у берегов Абхазии, больше допустимых показателей. "Это не соответствует действительности, потому что в Турции вылавливают 300 тыс. тонн рыбы, в Грузии 100 тыс. тонн, а мы – максимум до 50 тыс. тонн", – заметил эколог. Читанава подчеркнул, что контроль за промыслом рыбы осуществляется Госкомитетом по экологии совместно с российскими пограничниками, нарушители подвергаются административному наказанию.

Продолжительность жизни хамсы составляет только четыре года, поэтому ее нужно вылавливать, но при этом, добавил Читанава, нельзя допускать массового вылова хамсы, так как нужно оставлять популяцию для размножения. По словам эколога, для того, чтобы вылавливать больше рыбы, необходимо, чтобы температура морской воды достигла 8-9°C. При таких условиях рыба начинает собираться в косяки. Он также отметил, что на территории Абхазии работают девять заводов, которые занимаются переработкой рыбы. Представители заводов фрахтуют турецкие корабли, они вылавливают хамсу у берегов республики. На данный момент промыслом рыбы занимаются восемь судов.

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В Ингушетии за прошедший год количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 9,5%, среднесписочная численность работников выросла на 21,7%. Минэкономики республики инициировало снижение налоговой ставки с 6% до 2% для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве налогообложения "доходы". Для поддержки бизнеса предпринимателям оказывается грантовая помощь, микрозаймы и поручительства. Более 3,1 тыс. предпринимателей смогли получить в поддержку через центр "Мой бизнес" в виде консультаций по вопросам ведения бизнеса, образовательные услуги, организация участия во всероссийских и международных выставочных и ярмарочных мероприятиях, информирует газета "Ингушетия" со ссылкой на информацию руководителя ведомства Эсет Тумгоеву.

По ее словам, правительством принято четыре закона Ингушетии, направленных на улучшение делового климата в республике, утвержден перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение, создан институт инвестиционных уполномоченных в муниципальных образованиях, утвержден единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу "Одного окна". На данный момент инвестиционный портфель республики состоит из 46 проектов, в том числе такие как строительство птицеводческого комплекса по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки, производительностью 10 тыс. тонн в год, создание первого на Северном Кавказе завода по производству детских санитарно-гигиенических средств, завода алюминиевых изделий, реконструкция комбината строительных материалов "Неон" и другие. В 2023 году планируется реализация четырех крупных инвестпроектов, а также сопровождение и контроль за ходом реализации пяти "прорывных" проектов.

Министр напомнила, что в 2021 году была разработана и презентована в Совете Федерации модель экономического развития республики, в которую входит пять "прорывных" проектов общей стоимостью свыше 13,5 млрд рублей. В сентябре состоялся VI Республиканский экономический форум "Деловая Ингушетия-2022", результатом которого стало подписание десяти соглашений на общую сумму свыше 4 млрд рублей. В рамках форума была организована многопрофильная выставка продукции производителей республики и других регионов РФ. Весной прошедшего года делегация Ингушетии побывала в Белоруссии для презентации инвестиционного и экономического потенциала региона. Также был организован приезд делегации Карелии, стороны договорились усилить взаимодействие двух регионов в части поставок овощей, фруктов и индейки в Карелию, а природного камня и древесины в Ингушетию.

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В Северной Осетии реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения на 2021–2025 годы, на которую выделено 371 млн рублей. Введены в строй амбулатории в селе Карман-Синдзикау Дигорского района, в селе Хумалаге Правобережного района и в селе Коста Ардонского района и фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в поселке Бекан Ардонского района селе Мацута Ирафского района. Произведен капитальный ремонт поликлинического отделения Ирафской ЦРБ и поликлиники селе Октябрьское Пригородного района.

В рамках национальных проектов множество медицинских учреждений оснащены новым современным оборудованием. Это КТ-аппарат, маммографы, флюоро-, УЗИ- и рентген-аппараты, кардиографы, оборудование для офтальмологических кабинетов, эндоскопы, оборудование для лабораторий и многое другое. В прошлом году республика получила 9 машин для помощи в работе медиков первичного звена в районах и 10 передвижных медицинских комплексов – передвижной ФАП в Ирафский район, а также передвижные флюорографы и маммографы. Благодаря новым аппаратам у жителей появилась возможность пройти обследование на современном оборудовании непосредственно в своем населенном пункте. За год с их помощью было совершено более 1000 выездов и осмотрено около 25 тыс. человек.

Вопрос нехватки кадрового обеспечения районов республики решается с помощью программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В 2022 году по этим программам было трудоустроено 22 врача и 5 средних медицинских работников. За весь период реализации программ в республике трудоустроено порядка 150 специалистов.

По поручению главы республики открыты пункты розничной торговли лекарствами первой необходимости в 38 сельских поселениях, где нет аптек. Начала работать выездная служба паллиативной помощи как для детей, так и для взрослых. Бригады медиков посещают паллиативных пациентов на дому, также предоставляют необходимые медицинские средства, помогают опекунам в уходе за больными. Проведено 837 осмотров, из них 47 детей.