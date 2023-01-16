Аэропорты Узбекистана открылись для встречающих

16 янв. 8:26

Аэропорты Узбекистана разрешили встречающим гражданам ожидать прибывающих пассажиров внутри терминала, передает пресс-служба компании UzbekistanAirports.

Решение было принято из-за аномальных морозов на территории республики.

"Я знаю, что проблема существовала долгие годы. Люди стояли на улице в жару и холод, и в целях безопасности и еще по ряду причин их не пускали внутрь",- отметила председатель правления компании Рано Джураева, передает Sputnik Узбекистан.

Раньше допуск людей в здание аэропорта был ограничен, так как там отсутствовала специальная зона для встречающих.

"Сейчас разрабатываем проект по увеличению зоны прилета за счет выдвижения вперед фасада здания, где можно будет создать нормальные условия для встречающих", - добавила Джураева.