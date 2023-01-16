Крещенские купания пройдут на Дону под контролем МЧС

16 янв. 7:31

В Ростовской области в канун Крещения откроют более восьмидесяти мест для обрядового купания, на каждом из которых будут дежурить спасатели, сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В прошлом году в ночь с 18 на 19 января окунались в ледяную воду более 19 тыс жителей региона. Поэтому в этом году работу по подготовке купален в муниципалитетах начали заранее. Спасатели проверяют дно каждого водоема, оценивают общий уровень подготовки объектов.

"Все официальные места для обрядовых омовений будут оборудованы удобными подходами и сходнями, спланирована работа пунктов обогрева и переодевания", - пояснили в ведомстве.

Напомним, некоторые муниципалитеты отказались от организации специальных мест для крещенских купаний из-за эпидемиологической обстановки в регионе.