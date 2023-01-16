Санаторий в Сулейман-Стальском районе Дагестана возобновит работу

В Сулейман-Стальском районе Дагестана до конца 2025 года планируют восстановить лечебно-оздоровительный центр "Кпул-Ятар", - сообщили в пресс-службе главы региона.
"Лечебно-оздоровительный центр "Кпул-Ятар" в селе Орта-Стал практически заброшен. Уже в ближайшие годы на этом месте должно появиться современное оздоровительное учреждение. Завершить реализацию проекта планируется в 2025 году", - говорится в сообщении, передает ТАСС.
Отмечается, что на месте центра расположены минеральные источники, в том числе радоновые.
Еще один инвестпроект будет реализован в селе Касумкент, где планируют построить гостиницу "Алияк".