Астана примет международные соревнования по легкой атлетике

16 янв. 3:19

Соревнования Astana Meeting World indoor tour по легкой атлетике пройдут 23 января в легкоатлетическом спортивном комплексе QAZAQSTAN в Астане, сообщает Федерация легкой атлетики.

Серия World ATHLETICS INDOOR TOUR создана в 2016 году по образцу Бриллиантовой лиги с целью повышения престижа легкоатлетических соревнований в закрытых манежах.

Соревнования Astana Meeting имеют серебряный статус, в программу входят девять видов легкой атлетики.

Участниками состязаний станут около 30 спортсменов из США, Португалии, Марокко, Бразилии, Эфиопии, Барбадоса, Кубы и других стран мира.