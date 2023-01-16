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Астана примет международные соревнования по легкой атлетике

Астана примет международные соревнования по легкой атлетике

Соревнования Astana Meeting World indoor tour по легкой атлетике пройдут 23 января в легкоатлетическом спортивном комплексе QAZAQSTAN в Астане, сообщает Федерация легкой атлетики.

Серия World ATHLETICS INDOOR TOUR создана в 2016 году по образцу Бриллиантовой лиги с целью повышения престижа легкоатлетических соревнований в закрытых манежах.

Соревнования Astana Meeting имеют серебряный статус, в программу входят девять видов легкой атлетики.

Участниками состязаний станут около 30 спортсменов из США, Португалии, Марокко, Бразилии, Эфиопии, Барбадоса, Кубы и других стран мира.

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