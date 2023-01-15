"Потолок цен" на лекарства начинает действовать в Грузии

15 янв. 21:30

В Грузии с сегодняшнего дня вступает в силу систему определения референтных цен на медикаменты, с 15 февраля все компании, импортеры, дистрибьюторы и розничные торговцы должны будут устанавливать максимальный верхний предел по этим ценам, такое сообщение распространила пресс-служба Минздрава.

"Это очень важный механизм не только для целей референтных цен, но и для целей, связанных с выпиской электронных рецептов, перемещением лекарств по стране, чтобы не создавать искусственный дефицит и т. д.", - цитирует главу ведомства Зураба Азарашвили Sputnik Грузия.

Министр пояснил, что установление референтных цен - одна из составляющих реформы, призванной - обеспечить граждан максимально доступной и качественной медпомощью и лекарствами.