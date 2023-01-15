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Эрдоган: Турция продолжает поддерживать отношения с Путиным

Эрдоган: Турция продолжает поддерживать отношения с Путиным

Анкара сохраняет и поддерживает отношения с российским президентом Владимиром Путиным, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в Мугле.

"Пока все нападали на Россию, мы не сделали этого. Наоборот, мы поддерживали отношения с господином Путиным так же, как и раньше", - цитирует его РИА Новости.

Президент Турции еще раз напомнил о предложении Путина бесплатно послать продовольствие в нуждающиеся страны.

По словам Эрдогана, в ответ на это предложение Анкара сказала: "Мы превратим его в муку и отправим в бедные страны".

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