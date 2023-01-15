Еврокомиссар: промышленность ЕС выдержит действующие цены на газ

15 янв. 20:45

Цены на газ в Европе сократились до уровня января прошлого года, который по силам европейской промышленности, такое мнение выразила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Она уверена, что price cap на самом ликвидном европейском газовом рынке - TTF, о введении которого с 15 февраля текущего года договорились страны ЕС в конце декабря 2022 года, действует - цены на газ уже сократились до 62 евро за Мвт ч (около $700 за тысячу кубометров).

"Думаю, с этим уровнем цен наша промышленность сможет выжить", - цитирует Симсон "Интерфакс".

Она признала, что перед властями Евросоюза сейчас стоит вызов, как поддержать промышленность и обеспечить конкурентоспособность Евросоюза.

Еврокомиссар добавила, что Европа в прошлои году, в условиях сокращения поставок газа из России, диверсифицировала закупки, наращивала долю возобновляемых источников энергии и экономила газ.