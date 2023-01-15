Товарооборот между Евросоюзом и Ираном вырос на 22%

15 янв. 20:25

Товарооборот между странами Евросоюза и Ираном с января по ноябрь 2022 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, следует из данных Евростата.

Как сообщает агентство ИРНА, общий объем торговли между Ираном и 27 членами ЕС достиг 4,715 млрд евро за первые 11 месяцев 2022 года.

Объем товарооборота за аналогичный период 2021 года составил 3,86 млрд евро.

Крупнейшим европейским экспортером в Иран оказалась Германия: ФРГ поставила товары на 1,465 млрд евро - это 39% от общего объема экспорта ЕС в Иран за этот срок.