Ильхам Алиев и президент ОАЭ провели переговоры в Абу-Даби

15 янв. 20:14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Абу-Даби провел переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Поблагодарив за приглашение совершить визит, Ильхам Алиев высоко оценил поддержку, оказанную ОАЭ Азербайджану в ходе дебатов по Южному Кавказу в Совете Безопасности ООН, которая представляет собой пример дружбы и братства.

Президенты указали, что Азербайджан и ОАЭ - миролюбивые государства, обратили внимание на усилия двух стран по обеспечению мира, стабильности и безопасности в регионе.

Они констатировали, что Азербайджан и ОАЭ тесно сотрудничают в области политики, экономики, безопасности и в других, подчеркнули важность дальнейшего расширения связей, указали на значение взаимных визитов делегаций на различных уровнях в соответствии с политическим курсом, который был намечен главами государств.

Ильхам Алиев пригласил президента ОАЭ совершить визит в Азербайджан. Приглашение было с благодарностью принято.