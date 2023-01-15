Житель Махачкалы обворовал друга, чтобы погасить долги

Молодой житель Махачкалы похитил у приятеля кошелек с деньгами. Об этом сообщает ГУ МВД по Дагестану.
В ведомстве пояснили, что 13 января в полицию с заявлением обратился 23-летний местный житель, который рассказа, что кто-то украл его кошелек с 45 тыс рублей, которые должны были пойти на ремонт его автомашины.
Оперуполномоченный установил личность подозреваемого и доставил его в отдел, где 24-летний махачкалинец сознался в содеянном.
"Он рассказал, что потерпевший является его приятелем. Во время очередной встречи, пока знакомый шел впереди, мужчина незаметно вытащил из кармана его куртки кошелек и спрятал", - уточнили в управлении.
Подозреваемый указал, что потратил все средства на погашение своих долгов.
По факту собран материал для принятия процессуального решения.