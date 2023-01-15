В Египте обнаружили древнюю гробницу. Новыми находками власти пытаются привлечь туристов

Вчера власти Египта объявили об открытии в Луксоре древней гробницы. Ее возраст составляет около 3500 лет и в ней, по мнению археологов, хранятся останки 18-й правящей династии.

Как отмечает Arab News, гробница была обнаружена египетскими и британскими исследователями на западном берегу Нила. В этих местах находится знаменитая Долина цариц и Долина царей, сказал Мустафа Вазири, глава Верховного совета древностей Египта. Первые элементы, обнаруженные внутри гробницы, по-видимому, указывают на то, что она восходит к 18-й династии фараонов Эхнатона и Тутанхамона.

18-я династия относится к части периода египетской истории, известного как Новое Царство, которое считается одним из самых процветающих времен в Древнем Египте. Династия завершила свое правление в 1292 году до н.э.

Пирс Лизерленд из Кембриджского университета, глава британской исследовательской миссии, отметил, что гробница может принадлежать жене фараона или принцессе рода Тутмосидов. По словам египетского археолога Мохсена Камеля, внутреннее убранство гробницы находится в плохом состоянии.

Согласно заявлению Совета древностей, части внутреннего убранства, включая надписи, были уничтожены древними наводнениями, которые заполнили погребальные камеры песком и известняковыми отложениями.

В последние годы Египет сделал несколько крупных археологических открытий, особенно в некрополе Саккара к югу от столицы Каира.

Критики отмечают, что в шквале раскопок приоритет отдается находкам, которые привлекут внимание СМИ, а не серьезным академическим исследованиям.

Эти открытия стали ключевым компонентом попыток Египта возродить свою жизненно важную индустрию туризма. Также страна планирует провести давно откладываемое открытие Большого египетского музея у подножия пирамид.

Страна, население которой составляет 104 миллиона человек, переживает серьезный экономический кризис. По официальным данным, на туристическую отрасль Египта приходится 10% ВВП и около 2 миллионов рабочих мест, она пострадала из-за политических волнений и пандемии коронавируса.