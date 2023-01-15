SOCAR и Masdar заключили соглашения о совместной разработке возобновляемых источников энергии

15 янв. 19:08

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и компания Masdar (ОАЭ) подписали в Абу-Даби Соглашение о совместной разработке ряда проектов. Об этом сообщает пресс-служба SOCAR.

Речь идет о проектах по морской ветровой энергетике и водорода мощностью 2 ГВт, проектах солнечной фотоэлектрической энергии мощностью 1 ГВт и ветровой энергии на суше мощностью 1 ГВт.

Церемония состоялась в рамках рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в ОАЭ.

В компании уточнили, что к 2030 году планируется увеличить до 30% долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии.

"Вышеупомянутые соглашения будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также сокращению выбросов парниковых газов в Азербайджане, развитию возобновляемых источников энергии и устойчивому экономическому росту страны", - добавили в SOCAR.

Masdar - крупнейшая компания ОАЭ в области возобновляемой энергетики. Сейчас она реализует проект Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт в Азербайджане. "Ожидается, что станция будет ежегодно производить полмиллиарда киловатт-часов электроэнергии и поможет сократить выбросы более чем на 200 тыс т в год", - указали в Госнефтекомпании.