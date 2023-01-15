ДТП унесло жизнь водителя бетономешалки в Сочи

Автобетоносмеситель и автобус столкнулись в Сочи, об аварии рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.
Трагедия произошла сегодня днем на автодороге Адлер-Красная Поляна. Водитель автобетоносмесителя Shacman выбрал небезопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом Higer. После грузовик продолжил ехать по встречной полосе и опрокинулся на обочину.
"В результате ДТП погиб водитель авто Shacman (миксер), мужчина, 27 лет", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Уточняется, что пассажиров в автобусе не было.