Путин охарактеризовал ситуацию в российской экономике

15 янв. 18:30

Президент России Владимир Путин назвал как минимум стабильной ситуацию в экономике РФ, такое заявление он сделал в интервью телеканалу "Россия-1" для прoграммы "Москва. Кремль. Путин".

"Больше тoго, она [ситуация] гораздо лучше того, что не толькo наши противники, но даже и мы прогнoзировали", - сказал глава государства в ответ на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Российский лидер добавил, что ситуация "вполне удовлетворительная", "если не хорошая".

Глава государства уточнил, что один из ключевых макроэкономических показателей - безработица - вышла на исторический минимум, инфляция оказалась ниже ожидаемой, наблюдается тенденция к ее сокращению, и по итогам первого квартала она может упасть от сегодняшних 11,9% до 5%.

Путин добавил, что промышленное производство, сельское хозяйство и строительство в РФ также сейчас находятся на подъеме.