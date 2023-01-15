Во Владикавказе появится детский сад для детей с аутизмом

15 янв. 18:19

Во Владикавказе откроется первый детский сад для детей с тяжелыми формами аутистического спектра, сообщила на пресс-конференции министр образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова.

По ее словам, планируется, что он заработает весной и будет рассчитан на 60 воспитанников.

"Каждая образовательная организация должна создать условия для приема детей с аутизмом. Но, как правило, детей с тяжелыми формами этого заболевания родители не готовы отдать в обычные учреждения, поэтому они уходят в частный сектор. Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы создать хорошие условия для детей с тяжелыми формами аутизма", - сказала она.

По ее словам, в детском саду, который откроется весной, будут работать четыре группы, в каждой из которых будет находиться не более 15 человек.