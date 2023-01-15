Президент: Израилю угрожает конституционный кризис

15 янв. 17:59

Проект судебной реформы, выдвинутый новым правительством Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху, создает риск конституционного кризиса, предупредил президент Ицхак Герцог.

По его словам, глубокие разногласия разрывают Израиль на части. Президент отметил свою обеспокоенность в связи с конфликтом, указал, что он беспокоит многих внутри страны и в диаспоре.

"Основы израильской демократии, включая судебную систему, священны, и мы должны решительно оберегать их, даже во время фундаментальных споров и дебатов по поводу взаимоотношений между разными ветвями власти", - цитирует заявление Герцога ТАСС.

Он уточнил, что одинаково уважает все стороны, в том числе демонстрантов, протестующих на улицах против кабмина, заявил, что "ценит вовлечение общества в эти важные дебаты".

"Я уважаю критику в мой адрес, но сейчас я сосредоточен на двух ключевых ролях, которые, как я считаю, я должен выполнять в качестве президента в данный момент: предотвращение исторического конституционного кризиса и остановка разрастающегося раскола внутри нашей нации", - пояснил президент.