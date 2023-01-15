Афганистан остался без электричества из Узбекистана

15 янв. 17:34

Узбекистан временно прекратил поставки электричества в Афганистан по техническим причинам, передает телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя афганской энергокомпании Da Afghanistan Breshna Sherkat.

По данным источника, сроки возобновления поставок пока не ясны.

Представители запрещенного в РФ, захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" проводят переговоры с Ташкентом относительно восстановления поставок света, сообщает канал.

Из-за дефицита электроэнергии талибы запустили ТЭЦв Кабуле, однако ее работа, по словам представителя компании, обходится слишком дорого. Жители города жалуются на многочисленные проблемы из-за отключений электричества в условиях низких температур воздуха.