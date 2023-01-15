Армянские националисты попытались заблокировать российскую базу в Гюмри

15 янв. 17:13

Члены радикальной политической организации "Национально-демократический полюс" сегодня опять попытались устроить акцию протеста у 102-й военной базы РФ в Гюмри.

Демонстранты собрались у мемориала "Мать Армения" и устроили автопробег к 102 российской военной базе. Перед ней оказался выстроен кордон из полицейских.

Митингующие также провели шествие по улицам города, чтобы "проинформировать общественность". После они возвратились к базе и расположились неподалеку от главного входа и полицейских, передает Sputnik Армения.

Радикалы выразили мнение, что военную базу необходимо блокировать круглосуточно, то есть поставить там палатки.

Однако один из организаторов Армен Лусинян заявил, что для этого нужно разрешение Ширакской обладминистрации, а она в воскресенье не работает.

Поэтому организаторы попросили полицию оперативно связаться с администрацией и получить разрешение на установку палаток, но правоохранители остались глухи к этой просьбе. В связи с этим организаторы решили завершить сегодняшнюю акцию. Они также выразили надежду на то, что на следующую демонстрацию придет больше людей.

Напомним, аналогичный митинг прошел неделю назад 8 января. Тогда демонстранты пытались перекрыть участок трассы, ведущей к военной базе в Гюмри, но полицейские задержали их на основании нарушения закона о собраниях и неподчинения законным требованиям правоохранителей.