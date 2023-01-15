Компания из ОАЭ построит солнечную электростанцию в Грузии

15 янв. 16:57

Компания из ОАЭ Masdar создаст солнечную электростанцию мощностью 96 МВт в селе Ахали Самгори в Гардабанском муниципалитете края Квемо-Картли, рассказали в пресс-службе Минэкономики Грузии по итогам встречи первого замминистра Ромео Микаутадзе с директором компании Мухаммедом Джамелем аль Рамахи.

Переговоры прошли в рамках "Недели устойчивого развития Абу-Даби". "На встрече стороны обсудили вопросы развития совместного проекта "Фонда энергетического развития Грузии" и Masdar "Солнечная электростанция Ахали Самгори", - цитирует сообщение Sputnik Грузия

Masdar - мировой лидер в области обновляемой энергии и урбанистического развития, компания работает в 40 странах мира, добавили в Минэкономики Грузии.

Согласно проекту, предположительная ежегодная выработка новой СЭС составит 196,7 млн кВт⋅ч, проектная стоимость - порядка $87 млн.