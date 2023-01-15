Десятки зарядных станций для электромобилей создадут на Ставрополье за два года

15 янв. 16:45

Сеть зарядных станций для электромобилей создадут на Ставрополье в ближайшие два года, рассказал первый заместитель председателя краевого правительства Андрей Хлопянов в Telegram-канале.

По его словам, благодаря губернатору Владимиру Владимирову в конце 2022 года регион был включен в число пилотных субъектов РФ, где будет субсидироваться строительство быстрых станций для зарядки электромобилей.

"Этот механизм государственной поддержки станет безусловным импульсом в развитии частного электротранспорта. С его помощью за 2023-2024 годы мы рассчитываем создать на Ставрополье полноценную сеть зарядных станций - 32 объекта для быстрой зарядки легковых и легких коммерческих машин", - пояснил Хлопянов.

Чиновник пояснил, что объем инвестиций в создание соответствующей инфраструктуры может превысить 200 млн рублей, 90 млн рублей из которых вернут инвесторам в качестве частичной компенсации затрат на приобретение технологического оборудования и присоединение к инженерным сетям.

"Сейчас наш Минпром работает над вопросами размещения станций. Главная задача - расположить их так, чтобы обеспечить возможность полноценного перемещения электромобилей по всей территории Ставропольского края", - отметил первый заместитель председателя регионального правительства Хлопянов.