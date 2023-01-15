Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе

15 янв. 16:23

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного Вахтанга Кикабидзе.

"Крайне опечалены известием о кончине великого сына грузинского народа, выдающегося певца, актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе", - говорится в письме главы государства.

Он напомнил, что имя Кикабидзе навсегда вошло в летопись советской и грузинской культуры. "Благодаря своему многогранному таланту, высокому профессионализму, новому и неповторимому духу, принесенному им в искусство, Вахтанг Кикабидзе стал символом целой эпохи. Незабываемые образы, созданные им в кино, песни, спетые с оригинальным исполнительским мастерством, занимают особое место в сердце нескольких поколений", - подчеркнул Ильхам Алиев.

Президент обратил внимание на то, что певец и актер был большим другом Азербайджана. "Его творчество всегда пользовалось любовью азербайджанского народа, а к его личности относились с большим уважением и симпатией. Он также внес существенный вклад в развитие культурных связей, укрепление дружеских и добрососедских отношений между Азербайджаном и Грузией", - отметил глава государства, добавив, что светлая память об этом выдающемся мастере и искреннем человеке всегда будет жива.

"Разделяю ваше горе в связи с этой тяжелой утратой, от своего имени и от имени Мехрибан ханум выражаю глубокие соболезнования", - заключил он.