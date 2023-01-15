На Дону проходит "Утиная перепись"

15 янв. 15:57

Сегодня по всей России проходит ставшая уже традиционной эколого-просветительская акция "Серая шейка": экологи подсчитывают водоплавающих пернатых. "Утиная перепись" всегда проходит в одни выходные, чтобы возможная миграция не повлияла на точность результатов.

В донском крае этим занимается природный заповедник "Ростовский", но помочь профессиональным орнитологам может любой желающий. Как пояснили в заповеднике, именно городская орнитофауна – один из индикаторов экологической обстановки в городе и состояния водоемов, для чего помощникам нужно отправиться на любой водоем, где зимуют утки, дикие гуси и лебеди, - передает "АиФ-Ростов".

Нужны и фотоснимки для перепроверки визуальных подсчетов, а заодно можно поучаствовать в конкурсе "Утиное селфи", который также проходит в рамках акции. Итоги переписи водоплавающих будут систематизированы и направлены для подведения общих итогов Всероссийской акции "Серая шейка – 2023".