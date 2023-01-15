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Ташкент будет экономить энергоресурсы за счет сокращения торговли

Ташкент будет экономить энергоресурсы за счет сокращения торговли

В столице Узбекистана все объекты торговли и услуг, развлекательные комплексы и парки отдыха будут работать с 10:00 до 17:00, - сообщает столичный хокимият.

Кроме того, в нерабочее время торговым точкам узбекской столицы будет необходимо отключать все электроприборы и отопительное оборудование, - передает Sputnik Узбекистан.

Такое решение городские власти приняли для экономии электроэнергии и газа, чтобы обеспечить ими жилые дома и квартиры.

При этом продуктовые магазины и пункты общепита продолжат работать в обычном режиме.

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