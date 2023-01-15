Ташкент будет экономить энергоресурсы за счет сокращения торговли

15 янв. 15:44

В столице Узбекистана все объекты торговли и услуг, развлекательные комплексы и парки отдыха будут работать с 10:00 до 17:00, - сообщает столичный хокимият.

Кроме того, в нерабочее время торговым точкам узбекской столицы будет необходимо отключать все электроприборы и отопительное оборудование, - передает Sputnik Узбекистан.

Такое решение городские власти приняли для экономии электроэнергии и газа, чтобы обеспечить ими жилые дома и квартиры.

При этом продуктовые магазины и пункты общепита продолжат работать в обычном режиме.