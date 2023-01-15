В донском Батайске заработал необычный МФЦ

15 янв. 15:29

В Батайске открылся Многофункциональный молодежный центр, в котором будет собираться инициативные ребята, - сообщили в пресс-службе администрации Батайска.

Для работы с разными группами молодежи центр разделен на функциональные зоны, воспользоваться которыми может любой молодой человек, - передает "АиФ-Ростов".

Местные власти надеются, что необычный МФЦ станет местом притяжения для ребят, которые стремятся сделать город, в котором живут, еще лучше. Сегодня в городе-спутнике Ростова 36 тыс молодых ребят в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе 6156 человек – волонтеры, чья деятельность также будет развиваться в центре.