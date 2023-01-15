Президент Ирана готовит визит в Дамаск

15 янв. 15:14

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и его сирийский коллега Фейсал Микдад минувшей ночью обсудили двусторонние и региональные вопросы, включая подготовку визита в Дамаск иранского президента Эбрахима Раиси.

Указав на экономические возможности двух стран, Амир Абдоллахиян отметил, что этот визит предоставит возможность развивать сотрудничество между частным и государственным секторами в общих экономических и коммерческих областях, а доработка и подписание всеобъемлющего документа может прояснить горизонт долгосрочного сотрудничества между двумя странами в различных областях, - передает иранское информационное агентство ИРНА.

Министр назвал прекрасными политические отношения между Ираном и Сирией, отметив, что торговые и экономические связи также должны быть доведены до нужного уровня исходя из возможностей двух стран.

Для этого нужно развивать сотрудничество между частными и правительственными компаниями двух стран. Министр иностранных дел Сирии также призвал к постоянной консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран.