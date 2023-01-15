Армянские радикалы снова пытались заблокировать военную базу РФ в Гюмри

15 янв. 14:58

Члены радикальной политической организации "Национально-демократический полюс" сегодня снова попытались провести акцию протеста у входа в 102-ю российскую военную базу в Гюмри.

Участники акции сначала собрались у мемориала "Мать Армения", затем устроили автопробег к военной базе, однако, как и в прошлый раз, националисты - организаторы митинга своей цели - временного блокирования дислоцированной в Гюмри 102-й российской военной базы, чтобы потребовать от российских миротворцев добиться открытия Лачинского коридора, не достигли, передает Sputnik Армения.

Митингующие заявили, что проведут шествие по улицам города, чтобы "проинформировать общественность".

Напомним, подобная акция проводилась и в минувшее воскресенье, 8 января. Националисты пытались перекрыть участок, ведущий к военной базе в Гюмри, однако сотрудники полиции задержали демонстрантов на основании нарушения закона о собраниях и неподчинения законным требованиям полицейских.