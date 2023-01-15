Крымский мост во вторник снова закроют на полдня

15 янв. 14:43

Движение автотранспорта по Крымскому мосту будет остановлено на полдня во вторник, 17 января, - сообщил Минтранс РФ.

"17 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - сообщается в Telegram-канале министерства.

Минтранс попросил водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией.

Напомним, мост уже закрывали для проведения ремонтных работ шесть раз, в последний - 14 января.