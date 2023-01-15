Российские и белорусские теннисисты выступят на Australian Open от своих стран

15 янв. 14:29

Российские и белорусские теннисисты в печатной версии сетки на официальном сайте стартующего в понедельник Открытого чемпионата Австралии отмечены аббревиатурами их стран вопреки действующим в их отношении санкциям.

В печатной версии турнирных сеток на официальном сайте соревнований напротив фамилий российских и белорусских игроков указаны аббревиатуры их стран (RUS и BLR) – точно так же, как это было до введения каких-либо санкций, передает РИА Новости.

Напомним, россияне и белорусы, согласно решениям Международной теннисной федерации (ITF), Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA), допускаются до участия в индивидуальных соревнованиях без каких-либо ограничений, но в нейтральном статусе – без указания страны и без флага.