Ушел из жизни легендарный Мимино - Вахтанг Кикабидзе

15 янв. 14:14

Народный любимец, легендарный грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен Вахтанг (Буба) Кикабидзе ушел сегодня из жизни в возрасте 84 лет.

Кикабидзе отметил свой 84-й день рождения сольным концертом в Батуми в прошлом году. Информацию о кончине подтвердил Первому каналу Грузии продюссер певца, - передает Sputnik Грузия.

Актер, сценарист и режиссер Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. В старших классах начал увлекаться музыкой, стал посещать репетиции студенческого оркестра, играл на барабанах, пел.

В 1959 году Кикабидзе стал артистом Тбилисской филармонии. Начало его творческого пути на эстраде связано с джазовыми ансамблями "Диэло" и "Орэра", в которых он выступал в 1960-е и 1970-е годы. В "Орэра", куда Кикабидзе пришел в 1966 году, он играл на ударных, а также был солистом, исполняя песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках.

В кино Вахтанг Кикабидзе дебютировал в 1966 году в фильме Никола

я Санишвили "Встречи в горах", однако первой его серьезной работой в кино стала картина "Не горюй!" (1969) режиссера Георгия Данелия, в которой его партнерами по площадке стали Софико Чиаурели, Анастасия Вертинская и Евгений Леонов. За эту работу Кикабидзе получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Картахене (Испания) в 1970 году.

После колоссального успеха среди зрителей и признания критиков, последовали новые работы: "Я следователь" (1972) режиссера Георгия Калатозишвили, "Мелодии Верийского квартала" (1973) Георгия Шенгелая, "Совсем пропащий" (1973) Георгия Данелия, "Пропавшая экспедиция" (1975) Вениамина Дормана.

Однако всенародная любовь и новая волна популярности пришла к актеру после его главной роли в комедии Георгия Данелия "Мимино" (1977), где ему досталась роль летчика из небольшого грузинского поселка, мечтающего летать на больших лайнерах.

В 1990-е и 2000-е годы актер стал реже сниматься в кино, больше сосредоточившись на концертной деятельности.

Вахтанг Кикабидзе – лауреат многочисленных премий и наград. Среди них - Государственная премия СССР, звание Народного артиста Грузии, премия КГБ СССР, а также множество орденов.