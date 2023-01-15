Школьные классы в Крыму стали отправлять на карантин

15 янв. 13:59

В Крыму из-за роста заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом закрыли на карантин 11 классов в средних школах и пять групп в детских садах, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Школьников отправили на карантин в школах Алушты, Керчи, Симферополя, а также Джанкойского, Ленинского, Раздольненского и Сакского районов, - передает "АиФ-Крым".

Пять групп в четырех детских садах закрыли в Алуште, Керчи, Красногвардейском и Черноморском районах региона.

Несмотря на то, что заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась по стране на 52%, эпидемиологическая обстановка в Крыму остается напряженной, - добавили в региональном Минобразования.