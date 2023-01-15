В Баку из-за болезни пассажира экстренно сел авиалайнер Turkish Airlines

15 янв. 13:44

Командир экипажа самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс Стамбул-Токио, запросил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за внезапного ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, - сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Самолет Boeing 777 приземлился в бакинском аэропорту сегодня в 07:15 по местному времени, - сообщил Sputnik Азербайджан.

После оказания пассажиру медицинской помощи было принято решение госпитализировать его в одну из столичных клиник.

Самолет вылетел из Баку в Токио в 09:30.