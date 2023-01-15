Дагестанец Умар Нурмагомедов впервые в UFC победил соперника нокаутом

15 янв. 13:14

Минувшей ночью дагестанский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов победил Раони Барселоса из Бразилии на турнире UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе (США).

Бой двух представителей легчайшей весовой категории завершился победой Нурмагомедова нокаутом в первом раунде. После боя дагестанский спортсмен заявил, что рассчитывает стать чемпионом UFC к 2024 году, - передает "АиФ-Дагестан".

Нурмагомедов, впервые победивший нокаутом в UFC, получит денежный бонус в $50 тыс за лучшее выступление вечера.

Напомним, Умар – уроженец Кизилюрта, сейчас ему 27 лет. Победа над Барселосом стала для него четвертой в UFC и 16-й в профессиональном MMA. За свою карьеру он не потерпел ни одного поражения.