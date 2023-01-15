Алматинские огнеборцы три часа тушили пожар на складах

15 янв. 12:58

В Алматы сегодня утром вспыхнуло складское помещение возле барахолки, - сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города.

пожарные прибыли на место происшествия в 09.31. К тому времени склад уже вовсю полыхал, обрушилась кровля. На месте был развернут оперативный штаб по ликвидации пожара, огнеборцы создали два участка тушения, используя стволы для тушения и защиты соседних складов, протянули магистральные линии. Тушение пожара продолжалось больше трех часов, - передает Sputnik Казахстан.

"Тушение осложнялось обрушением конструкций, а также тем, что объектовый пожарный гидрант оказался неисправен. Воду подавали от прибывших автоцистерн, был организован забор воды с ближайшего пожарного водоема, задействована техника "Алматы су"", - говорится в сообщении.

На месте было задействовано около 100 спасателей и более 20 единиц техники. В 13:18 усилиями пожарных сложный пожар был ликвидирован.