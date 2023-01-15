В Грузии растет число бедных

15 янв. 12:44

Число неимущих семей в Грузии за 11 месяцев 2022 года выросло на 1,5% и составило 178,5 тыс, - говорится в материалах на сайте Агентства социального обслуживания страны.

Всего процент неимущих семей, живущих на пособие от государства, к 1 декабря 2022 составил 16,7% от общего количества семей Грузии. При этом общее число граждан страны, живущих на грани нищеты, в период с 1 января по 1 декабря увеличилось на 2,7% и составило около 666 тыс человек. Даже в Тбилиси, согласно статистическим данным, за чертой бедности живет каждая шестая семья, - передает Sputnik Грузия.

Из общего числа неимущих граждан 249,8 тысячи несовершеннолетние, при этом 64,8 тысячи – дети до 6 лет. Еще 110,4 тыс человек, живущих на грани нищеты, - пенсионеры.

В Квемо Картли число бедных семей насчитывает 22,8 тыс, в Имерети – 22,7 тыс. Меньше всего таких семей в регионах Мцхета-Мтианети (5,4 тыс) и в Самцхе-Джавахети (5 тыс).

При этом в Шида-Картли, Самегрело-Земо Сванети, в Гурии и в Квемо Картли за чертой бедности живет каждая пятая, а в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - каждая третья.