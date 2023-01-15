Коронавирус постепенно слабеет в Казахстане

15 янв. 12:30

Коронавирус в Казахстане слабеет - за минувшие сутки были выявлены лишь 70 новых случаев заболевания, тогда как сутками ранее количество заболевших составляло 111 человек, - передает министерство здравоохранения республики.

На 15 января лечение от коронавируса продолжают получать 2 200 человек, из них в стационарах находятся 220, на амбулаторном уровне – 1 980, - передает Sputnik Казахстан.

Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 7 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

Всего в стране с марта 2020 года подтверждено 1 404 935 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.